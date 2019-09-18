На украинских дорогах с 19 сентября увеличится число радаров TruCAM. Карта
С четверга, 19 сентября, в Украине на дорогах будет увеличено число радаров TruCAM, которые измеряют скорость автомобилей. Об этом первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий сообщил в Facebook.
"С 19 сентября на дорогах Украины добавляется 17 новых и будут расширені 8 существующих участков автодорог (с повышенным уровнем аварийности), на которых будет осуществляться контроль скоростного режима с помощью лазерных измерителей скорости TruCAM", - написал он.
По словам Билошицкого, за превышение скорости с начала использования прибора (октябрь 2018 года - Ред.) патрульные вынесли 302 000 административных постановлений.
В приведенных Билошицким таблицах новые участки, на которых появятся новые радары, обозначены красным цветом.
Скриншот, фото: Facebook/ Oleksiy Biloshytskiy
Напомним, мы публиковали карту, где именно на дорогах Украины установлены десятки радаров TruCAM.
Также мы писали, что в первый день с TruCam на дорогах Украины патрульные составили свыше 230 протоколов.