В Киеве неизвестные избили заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака, после чего чиновник попал в реанимацию. Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на комментарий самого пострадавшего.

"Я в реанимации, извините, трудно говорить", - сказал Солончак. Он не смог сообщить подробности инцидента, а лишь подтвердил факт нападения.

Владимир Слончак является заместителем Виталия Кличко, председателя Киевской городской государственной администрации по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий. До этого с 2006 года работал в Киевсовете на разных должностях - от главного специалиста отдела правовой экспертизы проектов решений Киевсовета до начальника управления правового обеспечения деятельности Киевсовета.

Слончак также является председателем Наблюдательного совета строительной холдинговой компании "Киевгорстрой".

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