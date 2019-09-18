Сегодня, 18 сентября, в Окружном админсуде Киева прошло подготовительное заседание по иску экс-главы Конституционного суда Станислава Шевчука. Он оспаривает свое увольнение с должности, которое произошло в мае 2019 года.

Снятие Шевчука пролоббировала Банковая, которую тогда еще возглавлял Петр Порошенко. Суд возглавила Наталья Шаптала.

Целью этой рокировки, как уже рассказывала "Страна", была страховка на тот случай, если избранный президент Зеленский объявит досрочные выборы. Тогда КСУ смог бы их отменить. Хотя в итоге судьи пошли навстречу новой власти и оставили выборы в силе.

Сам Шевчук считает, что его уволили незаконно и требует восстановить его в должности - как судьи, так и главы суда.

"Страна" провела онлайн-репортаж из Окружного админсуда Киева.

10.57 Таким образом сегодняшнее слушание закрыто. Стороны будут готовиться к очередным юридическим баталиям.

10.49 Судья Федорчук огласил решение. Он признал заявленный ему отвод необоснованным и отказал в его удовлетворении. Параллельно Федорчук приостановил рассмотрение производства, направив дело для автораспределения и заслушивания отвода другим судьей.

10.46 Вот текст ходатайства об отводе судье по делу Шевчука.

Фото: Cтрана

10.39 Судья заслушал позиции сторон и попросил стороны покинуть зал. Федорчук остался для вынесения решения по части заявленного ему отвода. Служитель Фемиды уточнил, что соответствующее решение вынесет в течение 10-15 минут.

Фото: Cтрана

10.34 Судья Федорчук запрашивает мнение сторон по части заявленного отвода. Федур называет аргументы стороны КСУ в части отвода судье из-за переназначения слушания на более ранний срок надуманными.

"Представитель ответчика ни привел никаких фактов предвзятости судьи, на основании которых можно было бы заявлять отвод. Назову это, как модно сегодня, злоупотреблением правом, направленным на затягивание слушания дела", - считает адвокат Федур.

10.32 Стороны в зале заседаний (слева направо - Андрей Федур и Сергей Янченко - адвокаты Станислава Шевчука; Сергей Ковалев и Максим Могильницкий: представители интересов КСУ).

Фото: Страна

10.29 Судья Федорчук запрашивает у сторон отводы, у представителей истца нет отводов.

Судья Федорчук, фото: Страна

10:18 Заседание началось. Представитель Конституционного суда заявляет отвод судье Федорчуку. Мотивирует это тем, что ранее служитель Фемиды перенёс дату подготовительного заседания с 23 сентября, как планировалось ранее, на 18 сентября. "У нас претензии не к сути этого решения, а тому, как оно было вынесено", - сказал Макситм Могильницкий.

10:12 Рассмотрение иска выпало на судью Федорчука, который принял дело к слушанию. В его рамках он отклонил ходатайство стороны Шевчука, которая настаивала на том, чтобы до завершения разрешения спора по сути запретить аппарату Верховной Рады и комитетам парламента вести работу по организации конкурса на кресло судьи Конституционного суда, освободившееся после увольнения Шевчука.

И изначально назначил подготовительное заседание по делу на 23 сентября, но на прошлой неделе изменил дату слушания, "передвинув" её по просьбе стороны истца на среду, 18 сентября . По постоянную на 09:40 утра вторника в здание суда уже прибыли представители сторон по громкому делу - адвокат Андрей Федур, который представляет интересы Шевчука, а также адвокат Максим Могильницкий - представитель интересов Конституционного суда в деле. Отметим, что на сайте ОАСК "дело главы КСУ" не значится в расписании на 18 сентября. Отсутствует упоминание о нем и в бумажном варианте списка запланированных на сегодня к слушанию дел Федорчука и в бумажном варианте расписания на кабинете судьи (где первое дело запланировано на 11:00). В то же время и Федур, и Могильницкий заявили "Стране", что по их информации заседание все же должно состояться.

09.45 Вот такое объявление висит в Окружном суде

Фото: Cтрана