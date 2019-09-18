В среду, 18 сентября, в Окружном админсуде Киева должно пройти подготовительное заседание по рассмотрению иска экс-главы Конституционного суда Украины Станислава Шевчука, который оспаривает свое увольнение с должности. Об этом сообщает корреспондент "Страны".

Шевчук считает, что его уволили незаконно и требует восстановить его в должности (как судьи, так и главы суда). Соответствующий иск был подан им в ОАСК, где было открыто административное производство. Рассмотрение иска выпало на судью Федорчука, который принял дело к слушанию. В его рамках он отклонил ходатайство стороны Шевчука, которая настаивала на том, чтобы до завершения разрешения спора по сути запретить аппарату Верховной Рады и комитетам парламента вести работу по организации конкурса на кресло судьи Конституционного суда, освободившееся после увольнения Шевчука.

Судья изначально назначил подготовительное заседание по делу на 23 сентября, но на прошлой неделе изменил дату слушания, "передвинув" её по просьбе стороны истца на среду, 18 сентября.

По состоянию на 09:40 утра вторника в здание суда уже прибыли представители сторон по громкому делу: адвокат Андрей Федур, который представляет интересы Шевчука, а также адвокат Максим Могильницкий - представитель интересов Конституционного суда в деле.

Отметим, что на сайте ОАСК "дело главы КСУ" не значится в расписании на 18 сентября. Отсутствует упоминание о нем и в бумажном варианте списка запланированных на сегодня к слушанию дел Федорчука и в бумажном варианте расписания на кабинете судьи (где первое дело запланировано на 11:00). В то же время и Федур, и Могильницкий заявили "Стране", что по их информации заседание все же должно состояться. Начало запланировано на 10:00.

Фото: "Страна"

Напомним, Конституционный суд хочет заблокировать восстановление экс-главы Станислава Шевчука в должности.

Также мы писали, что ГБР открыло уголовное дело по увольнению с должности главы КСУ Станислава Шевчука.