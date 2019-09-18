Главой Конституционного суда Украины вчера стал 56-летний Александр Тупицкий. Его заместителем - Сергей Головатый.

Это стало следствием "тихой революции" в КСУ. Судьи вчера внезапно собрались и начали менять состав своего правления. Хотя до истечения полномочий председателя Натальи Шапталы оставалось еще больше недели.

Как уже рассказывала "Страна", вопрос о назначении нового руководителя появился в повестке буквально вчерашним уром. И связан он с предстоящим сегодня рассмотрением в Окружном административном суде Киева вопроса о восстановлении прежнего руководителя суд - Станислава Шевчука, которого судьи лишили должности в мае 2019 года.

Если ко времени окончания полномочий Шапталы суд восстановил бы в должности главы Шевчука, то он бы автоматически пришел бы на пустующее место. С этой целью сейчас и назначили нового главу - чтобы бывшему председателю КСУ было бы сложнее вернуться к исполнению обязанностей (если его восстановит суд).

"Страна" разбиралась, что известно об Александре Тупицком, который в свое время помогал Банковой снимать Шевчука.

Отстранение Шевчука

Александр Тупицкий назывался в числе организаторов отстранения Шевчука от должности в сговоре с Петром Порошенко. Это произошло сразу после президентских выборов и победы Зеленского.

Должность главы суда тогда стала ключевой - в свете грядущих досрочных парламентских выборов. Этот суд мог их отменить или утвердить. Порошенко на тот момент было невыгодно проводить выборы раньше - это бы продлило ситуацию безвластия Зеленского, который до середины осени не мог бы опираться на Раду, а соответственно - и управлять страной.

Шевчук, напомним, тогда заявил о давлении со стороны экс-президента. И в итоге был снят с должности.

"Именно судья Тупицкий собрал голоса и реализовал для администрации Порошенко отмену статьи УК о незаконном обогащении. Он являлся движущей силой и коммуникатором, через который Банковая организовала принятие этого решения. Следует также напомнить, что главными выгодоприобретателями этого решения КС были депутаты БПП, НФ, чиновники администрации Президента и правительства. То есть все те, кто был или стал властью после 2015-го года, когда в УК появилась эта редакция статьи об обогащении", - писал в мае 2019 года известный юрист Андрей Портнов.

Биография Тупицкого

56-летний Александр Тупицкий стал знаменитым в 2000 году. Он тогда оказался фигурантом кассетного скандала с "пленками Мельниченко".

Майор госохраны Николай Мельниченко тайно записывал в служебном кабинете на Банковой разговоры президента Леонида Кучмы.

Все началось с того, что день президентских выборов 31 октября 1999 года донецкого адвоката Сергея Салова задержали правоохранители. Они нашли в его сумке пять фальшивых экземпляров газеты "Голос Украины", в которой утверждалось, что Леонид Кучма умер, а страной правит его двойник.

Адвоката Салова обвинили в клевете. Сам он утверждал, что достал эти газеты из своего почтового ящика.

Александр Тупицкий, который работал судьей Куйбышевского райсуда Донецка, отправил дело адвоката на дорасследование. Это якобы не понравилось Леониду Кучме.

На обнародованных "пленках Мельниченко" есть следующий эпизод, в котором голос, похожий на голос президента Кучмы, якобы требовал от тогдашнего губернатора Донецкой области Виктора Януковича осуществить расправу с судьей, который вел дело адвоката Салова:

Кучма: Это с декабря месяца. Крутил, крутил ваш суд какой-то, и вернули дело назад и сказали: это нужно рассматривать не как распространение, а как оскорбление президента. Они же подонки, твои судьи. Я должен ехать к ним и давать показания. Ты возьми того судью, б..., за яйца подвесь, пусть повисит одну ночь.



Янукович: Понял. Мы разберемся.



Кучма: Судьи вообще, б...



Янукович: Ну, они подонки. Председатель суда у меня там ненадежный. Его надо менять.



Кучма: Ну ты ж понимаешь... менять, пока система такая, что... Ну я думаю, теперь вы разберетесь, чтоб он на всю жизнь запомнил.

Через какое-то время после этого разговора судья Тупицкий признал Салова виновным в особо тяжком преступлении и приговорил его к 5 годам лишения свободы с отсрочкой приговора на 2 года. Адвокат провел под стражей 8 месяцев. Затем приговор был отменен из-за решения Европейского суда по правам человека.

А карьера Тупицкого после этого пошла в гору: в 2002 году он стал председателем того же райсуда. Затем с 2010 его перевели в апелляционный хозяйственный суд в Донецке. Потом он стал председателем аналогичных судов сначала во Львове, затем в Днепропетровске.

В мае 2013 года президент Виктор Янукович назначил Александра Тупицкого судьей КСУ. Сейчас он занимает должность заместителя председателя суда.



Источник: zib.com.ua

В прошлом году судья КСУ Тупицкий жил на одну зарплату – кроме 246 тысяч гривен в месяц судейских выплат он не показал никаких других доходов. Но человек он далеко не бедный. Он задекларировал жилой дом площадью 221,5 кв. м. в Кореизе, на окраине Ялты. Приобрел он дом в 2012 году, когда был председателем Днепропетровского апелляционного хозяйственного суда.

Судья с 2014 года снимает дом площадью 60 квадратов в Конче-Заспе. В Донецке за ним числится гараж. А на жену записаны полквартиры и участок 10 соток в Донецке, а также кроссовер BMW X6 2012 выпуска.

Как оказалось, это еще не все. С 2017 года Тупицкий начал декларировать, что пользуется частью огромной 216-метровой квартиры в Киеве, которая записана на Тупицкую Галину Васильевну. По сведениям "Страны", она является матерью судьи:



Источник: public.nazk.gov.ua

"Страна" узнала, что эта квартира находится в элитном жилом комплексе "Новопечерские Липки" на улице Драгомирова, 9. По сведениям одного из порталов о недвижимости, квартиры даже меньшей площадью продаются в этом здесь по ценам от 1 миллиона долларов США:



Источник: lun.ua

Куплена эта квартира была в сентябре 2013 года, когда Александр Тупицкий уже был назначен судьей Конституционного суда. И стоила она тогда еще дороже.

По сведениям, которые получила "Страна" из реестра недвижимости, на Галину Тупицкую в том же комплексе "Новопечерские Липки" записаны еще два гаража.



Жилой комплекс "Новопечерские Липки". Фото: novolipki.com

Еще судья КСУ Тупицкий задекларировал, что его жена владеет долей 67% в неком партнерстве с ограниченной ответственностью "VEGA FINANCIAL" из США:



Источник: public.nazk.gov.ua

Что представляет собой это партнерство, и чем оно занимается в США, к сожалению, установить не удалось. Единственное упоминание – в сети "Linkedin" есть профиль компании с таким названием. Там указано, что она расположена в городе Лас-Вегас, штат Невада, и оказывает финансовые услуги.