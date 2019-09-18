На следующей неделе запланирована встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. Об этом сообщает Radio Praha.

"На следующей неделе я отправляюсь вместо господина президента на сессию Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где у меня запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщил Бабиш.

Также премьер-министр рассказал, что недавно обсуждал с президентом Чехии Милошом Земаном отношения между их страной и Украиной.

Напомним, в начале сентября президент Чешской Республики Милош Земан принял в Пражском Граде делегацию русинов, в том числе и из Закарпатья. Он пообещал русинам поговорить о них при встрече с Зеленским.

Также мы писали о том, почему русинов обвинили в сепаратизме после встречи с президентом Чехии.