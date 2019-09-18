В среду, 18 сентября, состоится очередное заседание Верховной Рады, на котором депутаты рассмотрят ряд законопроектов во втором чтении, а также две ратификации. Об этом свидетельствует план работы, размещенный на сайте парламента.

Заседание начнется в 10:00 с регистрации нардепов, а также объявлений и сообщений. Далее парламент будет рассмотреть проект постановления об отмене голосование за законопроект об импичменте (подала группа народных депутатов из фракции "Европейская солидарность").

Четыре законопроекта будут рассмотрены во втором чтении: о подсудности ВАКС; о декриминализации фиктивного предпринимательства; евроинтеграционный законопроект о радиационной безопасности; законопроект о замене лицензирования видов деятельности в сфере телекоммуникации на уведомление о начале деятельности.

Кроме того, Рада должна запланировать на 6 ноября парламентские слушания на тему: "Безопасность деятельности журналистов в Украине: состояние, проблемы и пути их решения", а на 27 ноября - на тему: "Приоритеты экологической политики парламента на следующие 5 лет".

На рассмотрении у парламента и две ратификации - со Швейцарией и Турцией о внесении изменений в Конвенции об избежании двойного налогообложения.

Напомним, Комитет Рады рекомендовал принять законопроекты об увольнении членов Нацсовета и требований к владельцам провайдеров телесетей.

Также мы писали, что прошедшим в Раду партиям раздадут полмиллиарда гривен.