Представители Шахтера накануне матча Лиги чемпионов в Харькове 18 сентября встретились с официальной делегацией Манчестер Сити. Об этом написал гендиректор донецкого клуба Сергей Палкин в Facebook.

"В преддверии первого матча группового этапа Лиги чемпионов провели традиционную встречу с представителями Манчестер Сити. Учитывая то, что наши друзья-коллеги третий год подряд посещают Харьков и уже чувствуют себя здесь вполне как дома, мы решили подарить им атрибуты украинской культуры: сувенирные паспорта и памятные вышиванки", - написал Палкин.

Скриншот: Facebook/ Сергей Палкин

Англичане были довольны оригинальными презентами, фото: shakhtar.com

Напомним, сегодня, 18 сентября, в Европе пройдут очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер примет в Харькове английский Манчестер Сити. Игра на ОСК "Металлист" начнется в 22:00 и в прямом эфире поединок покажет канал Футбол 2.

Также мы писали, что 17 сентября футболисты Шахтера уже прилетели в Харьков на игру Лиги Чемпионов с Манчестер Сити.