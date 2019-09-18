Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева сейчас не общается с экс-президентом Петром Порошенко, после поджога ее дома он не написал ей даже sms-сообщения. Об этом Гонтарева рассказала в интервью Lb.ua.

"Я уволилась 10 мая 2017 года, вернулась из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: "Когда меня уволят?". Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну, вы знаете… С того момента, ни разу его не видела. Более того, скажу честно: сейчас, когда со мной случилась трагедия, он мне даже sms-ку не написал", - сказала Гонтарева.

Впрочем, она добавила, что благодарна за то, что партия Порошенко "Евросолидарность" сделала публичное заявление о необходимости быстрого расследования данного инцидента.

"За заявление я благодарна. За каждое слово. Каждому, кто сказал хоть слово. Потому что просто уничтожать человека, как уничтожают меня, сжигать напалмом дома..." - рассказала Валерия Гонтарева.

Напомним, США и ЕС потребовали наказания для обидчиков Гонтаревой.

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