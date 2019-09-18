Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева, дом которой в ночь на 17 сентября подожгли под Киевом, не сомневается, что все ЧП, которые происходят с ней в последнее время, организованы олигархом Игорем Коломойским. Об этом она рассказала в интервью Lb.ua.

Версию о том, что она инсценировала два поджога - автомобиля невестки в столице и дома под Киевом - чтобы просить убежища в Великобритании, Гонтарева называет бредом.

"Все угрозы, которые звучали от него в мой адрес еще в марте, апреле и мае, тянули на 155 политических убежищ, но зачем мне убежище, если я - резидент Англии, который здесь живет, работает и платит налоги?" - сказала Гонтарева.

По ее словам, ряд ЧП, которые происходят вокруг нее: ДТП, в котором ее сбила машина и поджоги - организован Игорем Коломойским.

"У меня даже нет сомнений! Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся. Тот же Коломойский ходил на YES и рассказывал, что я, дескать, "обещал отправить за ней самолет, а не машину". Эти люди уже потеряли человеческое достоинство, они хуже криминала - криминал, как минимум, детей своих врагов не трогает, а они поджигают моей невестке автомобиль. Они смеются в лицо всему мировому сообществу. История с домом - апофеоз", - сказала Гонтарева.

Напомним, Рябошапка считает, что рано делать выводы о поджоге дома Гонтаревой.

Также мы писали, что Гонтарева после пожара в ее доме заявила, что не видит пользы в статусе беженца в Великобритании.