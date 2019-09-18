В Израиле в скором времени начнутся переговоры о формировании нового правительства. Об этом со ссылкой на премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху пишет "Интерфакс".

Нетаньяху сказал, что скоро он начнет переговоры о создании "сильного сионистского правительства" со своими потенциальными партнерами по коалиции. Это заявление он сделал на фоне данных экзит-полов, согласно которым его партия уступает на выборах в Кнессет. Встреча по поводу формирования правительства должна состояться в среду, 18 сентября.

"Мы сталкиваемся с огромными возможностями и огромными вызовами, включая экзистенциальную угрозу со стороны Ирана", - сказал Нетаньяху, отметив, что перед лицом этих угроз страна нуждается в "сильном правительстве, стабильном правительстве, сионистском правительстве, которое привержено Израилю как Родине еврейского народа".

По мнению премьера, в правительстве Израиля не должно быть антисионистских арабских партий, которые "восхваляют и прославляют кровожадных террористов".

Отмечается, что по данным экзит-полов, на выборах в Кнессет, состоявшихся в Израиле 17 сентября, левоцентристы из партии "Кахоль лаван" получают 54-58 мест, правая партия "Ликуд", лидером которой является Нетаньяху, - 54-57 мест.

По информации местных СМИ, от восьми до 10 мест в Кнессете уйдет партии "Наш дом Израиль" Авигдора Либермана, а еще 11 - 13 мест - партии "Общий список". Либерман уже предложил создать коалиционное правительство, состоящее из "Ликуда", "Кахоль лаван" и "Наш дом Израиль".

Напомним, премьер Израиля Нетаньяху обменялся разведдаными с президентом России Путиным в Сочи.

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