Генпрокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что рано делать выводы касаемо пожара в доме экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой и связывать этот инцидент с другими ЧП, происходившими ранее. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Не нужно каких-то преждевременных выводов относительно того, что там было, кто виноват или кто может быть виновен. Давайте дождемся результатов, хотя бы предварительных", - сказал Рябошапка.

Он уточнил, что расследование этого инцидента должно проходить быстро, однако качество этого расследования пострадать не должно. Также Рябошапка призвал не связывать ДТП, в котором Гонтареву сбила машину, поджог автомобиля ее невестки и пожар в доме.

"Мы забегаем немного вперед. И связываем эти вещи в определенную цепочку. Вы связываете и Гонтарева. А я говорю, что пока рано делать какие-либо выводы, кого-то обвинять и строить цепочки, которые потом приводят в нашем воображении к определенным персонажам. Гонтарева же не зря проводит такую цепочку, на одном из концов которой, мы знаем кто. И Гонтарева четко на это указывает", - сказал Рябошапка.

Напомним, ночью с 16 на 17 сентября под Киевом в поселке Гореничи неизвестные подожгли дом пребывающей в Лондоне экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой. А в ночь на 5 сентября в центре Киева сгорел автомобиль, принаждежавший невестке бывшей главы НБУ.

Также мы писали, что генпрокурор созывает сыщиков на экстренное совещание, чтобы быстро расследовать дело.