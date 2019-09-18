Юрий Артеменко, бывший губернатор Запорожской области и экс-глава Нацсовета по телевидению и радиовещанию, стал вице-президентом группы компаний Star Media в Украине. Об этом стало известно в кулуарах форума "Kyiv Media Week", где присутствовал сам Артеменко.

Эту информацию "Телекритике" также подтвердили в пресс-службе Star Media.

Напомним, президент Владимир Зеленский 24 мая своими указами освободил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), а также восстановил его в должности члена Нацсовета по ТВ, уволив с нее Владимира Горковенко, назначенного в Нацсовет 4 мая экс-президентом Петром Порошенко. 27 мая Горковенко подал в суд, чтобы обжаловать отмену своего назначения в Нацсовет.

Ранее "Страна" сообщала, что Наталья Влащенко объяснила отставку Артеменко.

Так же мы рассказывали, что генпродюсер NewsOne прокомментировал отставку Артеменко.