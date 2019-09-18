Народный депутат Украины Михаил Бондарь (фракция "Европейская солидарность" - Ред.) обратился в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) с требованием проверить наличие преступной схемы в "Центрэнерго" с целью доведения предприятия до банкротства.

Свои депутатские запросы он также направил в Минэнерго и Фонд госимущества о чем и сообщил в своем аккаунте на Facebook.

Фото: facebook.com/myhajlo.bondar

В своих предположениях нардеп ссылается на СМИ, по данным которых коррупционную схему в "Центрэнерго" якобы организовали бизнесмены, близкие к Игорю Коломойскому.

"В Центрэнерго реализуется коррупционная схема, которая содержит две составляющие - закупка российского угля по завышенной цене у предприятия аффилированного с так называемой группой Приват, и продажа электроэнергии по заниженной цене в пользу предприятий, которые также входят в группу Приват", - говорится в депутатском обращении.

В нем приводится схема, по которой предприятие закупает уголь по завышенным ценам, а продает электроэнергию по заниженным.

"Уголь для Центрэнерго поставляется компанией Нефть Форс. Ее основатель и директор П. Алексеенко одновременно является основателем ТОВ Марио Груп, которая управляет АЗС под брендом ANP, которая входит в группу Приват. Уголь поставляется из России по цене 2,7 тыс. гривен за тонну без стоимости доставки. Это на 40% выше, чем по формуле Роттердам+ (1,7 тыс грн за тонну)", - говорится в депутатском обращении.



"В результате этой коррупционной схемы наносится вред интересам государства, а именно нанесение двойных убытков государственному Центрэнерго и сокращение налогооблагаемой базы, что приводит к неполучения государством налогов", - отмечается в обращении.

Нардеп также отметил, что за первое полугодие 2019 компания получила убытки в размере 1,2 млрд гривен, что, по его словам, делает невозможным приватизацию "Центрэнерго".

Ранее "Страна" сообщала, что владелец одного из претендентов ведет бизнес в РФ. Названа причина отмены приватизации "Центрэнерго".

Также мы в материале "Тест для Зе" выяснили, почему на украинских электростанциях заканчивается уголь и при чем тут схемы Коломойского.