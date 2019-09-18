В американском городе Нью-Рошелл (это северный жилой пригород Нью-Йорка - Ред.). произошло не совсем обычное чрезвычайное происшествие. Здесь легковой автомобиль влетел в здание Башни Трампа (Trump Tower - Ред.). Об инциденте сообщает Gazeta со ссылкой на ТАСС.

По данным местной полиции, пострадал человек. Уточняется, что власти не рассматривают произошедшее как теракт. Пострадавший оказался посетителем, который в момент инцидента находился в здании высотки.

Причина произошедшего ЧП пока неизвестна.

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