Всем 35 гражданам Украины, которые были освобождены из российских тюрем по Большому обмену, Россия пожизненно запретила въезд на свою территорию. Об этом Громадському радио сообщил адвокат Дмитрий Динзе.

"Я думаю, что запрет на въезд в Россию касается их всех. Всех внесли в базу, это делается автоматически. На все счета накладываются аресты, всех этих людей отслеживают и контролируют", - сказал адвокат.

Дмитрий Динзе назвал этот запрет "пожизненным". По его словам, это делается под лозунгом обеспечения "безопасности Российской Федерации".

"Кому-то об этом сказали, кому-то нет. Но мы не дураки, мы прекрасно понимаем, что в отношении этих людей - пожизненный запрет на въезд. Не на какие-то 20 лет, а пожизненно", - уточнил Дмитрий Динзе.

Ранее "Страна" сообщала, что киевское Динамо проведало освобожденных украинских моряков в военном госпитале.