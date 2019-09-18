Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко дал обширное интервью немецкой газете Die Welt в котором. в частности, рассказал о том, почему глава МВД Арсен Аваков сохранил свой пост при президенте Владимире Зеленском.

Главе внешнеполитического ведомства Украины задали такой вопрос: "Мы слышим, что президент Зеленский делает ставку на новое чистое поколение. Почему же в таком случае он оставляет на службе именно министра внутренних дел Арсена Авакова, хотя и существует серьезное подозрение в его связях с олигархами и праворадикальными объединениями?".

"Владимир Зеленский хочет не просто заменить руководящее звено ради замены. Он также ценит проверенную компетентность, которую Аваков проявил во время успешного проведения очень сложной реформы полиции. Для Зеленского это решение не было простым, но он выстроил четкую стратегию своего отношения к членам правительства", - пояснил Вадим Пристайко.

Ранее "Страна" сообщала, что Аваков назвал поджигателей дома Гонтаревой врагами Украины.