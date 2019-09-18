Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор рассказал о том, что Запад может применить против Кремля новые жесткие санкции, вплоть до исключения России из международной финансовой системы.

Об этом дипломат рассказал в интервью Первому каналу Грузии.

"Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым", - заявил Уильям Тейлор.

По его словам, цель санкций - заставить Россию прекратить ее агрессивные действия, и именно поэтому США, Европа, Австралия, Япония, Канада и другие страны ввели эти ограничения.

"Надо сказать, что есть более широкие санкции, которые международное сообщество может ввести против России. С одной стороны, есть секторальные санкции в отношении оборонного, энергетического, финансового секторов, которые мы можем задействовать против России. Мы даже можем ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в Великобритании или США, заморозить их ценные бумаги.

Одна из самых сильных санкций, которую мы еще не применяли в отношении России, и Россия это хорошо знает, это ее исключение из международной финансовой системы. Это будет разрушительно для страны. Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция - плата для Путина. Я думаю, что Путин даже не думал, что европейцы введут санкции на столь длительный срок. Вероятно, в Кремле подумали, что они поработают с некоторыми странами, мы знаем, о ком идет речь, и санкции будут отменены, но на самом деле этого не произошло, и они наоборот, они были продлены", - сказал Уильям Тейлор.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз продлил на полгода антироссийские санкции против 170 граждан и 44 компаний.