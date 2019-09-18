Сегодня, 18 сентября, в Европе пройдут очередные матчи группового турнира Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер примет в Харькове английский Манчестер Сити. Игра на ОСК "Металлист" начнется в 22.00 и в прямом эфире поединок покажет канал Футбол 2.

В параллельном матче нашей группы C загребское Динамо на своем поле примет итальянскую Аталанту, за которую играет украинец Руслан Малиновский.

Во второй игровой день первого тура Лиги чемпионов УЕФА пройдут такие матчи

Группа А: Брюгге (Бельгия) - Галатасарай (Турция), ПCЖ (Франция) - Реал (Испания),

Ггруппа В: Олимпиакос (Греция) - Тоттенхэм (Англия), Бавария (Германия) - Црвена Звезда (Сербия),

Группа D: Байер (Германия) - Локомотив (Россия), Атлетико (Испания) - Ювентус (Италия).

Напомним, что "Страна" проведет онлайн-репортаж о матче Шахтер - Манчестер Сити. Он на нашем сайте начнется в 21.00.

Ранее мы сообщали, что тренер Манчестер Сити Гвардиола на пресс-конференции заявил, что купил квартиру в Украине.