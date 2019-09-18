Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка сегодня, 18 сентября, проведет совместное совещание прокуроров и следователей с целью быстрого и эффективного расследования обстоятельств пожара, произошедшего в доме экс-главы Нацбанка Украины Валерии Гонтаревой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По факту умышленного уничтожения имущества возбуждено уголовное производство, которое контролирует ГПУ. На данный момент под руководством прокуратуры полиция проводит неотложные следственные действия, направленные на установление действительных обстоятельств пожара и проверку всех возможных версий по делу.

Полиция не исключает версию поджога дома экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой под Киевом по ее заказу.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Гонтарева после пожара в ее доме заявила, что не видит пользы в статусе беженца в Великобритании.