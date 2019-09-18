Уже в стартовых матчах первого группового турнира самого престижного футбольного турнира среди европейских клубов Лиги чемпионов УЕФА зафиксировано немало неожиданных результатов.

Действующий обладатель титула английский "Ливерпуль" на выезде уступил итальянскому "Наполи", "Боруссия" и "Барселона" сыграли без голов в Дортмунде, австрийский "Зальцбург" неожиданно забил шесть мячей бельгийскому "Генку", грозный миланский "Интер" не сумел добиться победы на своем поле в поединке с пражской "Славией", а "Валенсия" в гостях минимально одолела "Челси".

Результаты матчей Лиги чемпионов, которые состоялись во вторник:

группа E: "Наполи" (Италия) - "Ливерпуль" (Англия) - 2:0, "Зальцбург" (Австрия) - "Генк" (Бельгия) - 6:2;

группа F: "Интер" (Италия) - "Славия" (Чехия) - 1:1, "Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Барселона" (Испания) - 0:0;

группа G: "Лион" (Франция) - "Зенит" (Россия) - 1:1, "Бенфика" (Португалия) - РБ "Лейпциг" (Германия) - 1:2;

группа Н: "Челси" (Англия) - "Валенсия" (Испания) - 0:1, "Аякс" (Голландия) - "Лилль" (Франция) - 3:0.

Напомним, чемпион Украины донецкий "Шахтер" свой первый поединок проведет в среду, 18 сентября, на стадионе ОСК "Металлист" в Харькове против английского "Манчестер Сити". В другом матче группы C загребское "Динамо" в Хорватии будет принимать итальянскую "Аталанту".

Во второй игровой день первого тура Лиги чемпионов УЕФА также встретятся: (группа А) "Брюгге" (Бельгия) - "Галатасарай" (Турция), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - "Реал" (Испания), (группа В) "Олимпиакос" (Греция) - "Тоттенхэм" (Англия), "Бавария" (Германия) - "Црвена Звезда" (Сербия), (группа D) "Байер" (Германия) - "Локомотив" (Россия), "Атлетико" (Испания) - "Ювентус" (Италия).

Также мы писали, что появились распорядок дня и заявка "Манчестер Сити" на первый матч Лиги чемпионов с "Шахтером" в Харькове.