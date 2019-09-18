Во вторник, 17 сентября, вступил в силу приказ Минрегиона № 169, который утверждает Порядок отключения потребителей от систем централизованного топления и снабжения горячей водой, пишет Юрлига.

Как сообщается, что решение владельца (совладельцев) здания, в том числе жилого дома, об отключении от ЦО и/или ГВП принимается в соответствии с требованиями:

Гражданского кодекса,

Закона "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме";

Закона "Об объединении совладельцев многоквартирного дома".

Решение относительно отключения владельцев (совладельцев) зданий, в том числе жилых домов, от ЦО и/или ГВП принимает орган местного самоуправления в соответствии с законодательством по письменному заявлению владельца (совладельцев) такого здания, в том числе жилого дома, с учетом решения постоянно действующая комиссия на местах.

Вопрос относительно отключения потребителей от сетей рассматривает указанная комиссия.

Комиссия на ближайшем заседании рассматривает заявление об отключении здания, в том числе жилого дома, от ЦО и/или ГВП при участии заявителя или его уполномоченного представителя.

Комиссия принимает решение относительно отключения здания, в том числе жилого дома, от ЦО и/или ГВП и выдвигает предложение относительно типа системы индивидуального или автономного теплоснабжения (отопления и/или горячего водоснабжения), которую можно установить в здании после отключения.

Для отключения от отопления или ГВП владелец (совладельцы) обеспечивает разработку проекта отключения, который должен отвечать требованиям действующих государственных строительных норм и правил, и проекта системы индивидуального или автономного теплоснабжения здания, который разрабатывается с учетом схемы теплоснабжения населенного пункта и должен отвечать требованиям действующих государственных строительных норм и правил.

Отключение может осуществлять исполнитель соответствующей коммунальной услуги или оператор внешних инженерных сетей, а также привлеченный лицензированный субъект хозяйствования.

Отключение здания от ЦО и/или ГВП осуществляется лишь в межотопительный период, но не позже, чем 1 сентября.

Расходы, связанные с отключением, осуществляются за счет владельца (совладельцев) и иных средств, не запрещенных законом.

Кроме того, документ содержит порядок отделения (отключения) владельцев квартир и нежилых помещений многоквартирных домов от ЦО и ГВП.

Так, владельцы квартир и нежилых помещений многоквартирного дома, подключенного к ЦО и ГВП, имеют право отделить (отключить) свою квартиру или нежилое помещение от ЦО и ГВП в случае, если на день вступления в силу Закона "О жилищно-коммунальных услугах" не меньше чем половина квартир и нежилых помещений этого дома отделена (отключена) от ЦО и ГВП, и устроить систему индивидуального теплоснабжения (отопления и/или горячего водоснабжения) в такой квартире или нежилом помещении.

Информация о перечне многоквартирных домов, в которых не меньше чем половина квартир и нежилых помещений отделены (отключены) от ЦО и ГВП, размещается на официальных веб-сайтах органов местного самоуправления, исполнителей соответствующих коммунальных услуг.

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