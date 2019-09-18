Кто поджег дом Гонтаревой?

Вчера главной политической новостью стал пожар, уничтоживший загородный дом экс-председателя Нацбанка Гонтаревой. На него отреагировали все основные должностные лица страны, а благодаря реакции посольств США и Евросоюза искры долетели и до мировых столиц.

Правда, в отличие от посольств Запада, реакция внутри страны оказалась далеко не однозначной. Поскольку неоднозначной была и сама ситуация.

Выглядит она так. На Гонтареву в Украине заведены уголовные дела. Насколько можно судить, их активно двигает влиятельный олигарх Игорь Коломойский, который очень зол на Гонтареву за ее участие в национализации "Приватбанка". Экс-глава Нацбанка, предусмотрительно обосновавшаяся в Лондоне, вдруг ломает ногу. А потом случается пожар с ее машиной, а затем - и в ее киевском доме, который приводит к жесткой реакции стран Запада.

Какой из этого может быть сделан логичный вывод? Приблизительно тот, который озвучил Коломойский: теперь ее, скорее всего, не выдадут. По этой логике, перелом понадобился для того, чтобы избежать возможной экстрадиции, а пожар в доме – чтобы получить политическое убежище из-за преследований в Украине.

Не факт, что логика не натянута постфактум на уже произошедшие события, но выглядит эта логика вполне правдоподобно для многих украинцев.

И в этом контексте утренний пост Авакова о "врагах Украины", совершивших поджог, многие восприняли как тонкий стеб. Но внешне – не придерешься.

Однако после громких обращений от ЕС и США министру внутренних дел придется заняться этим вопросом вплотную. И было бы здорово, чтобы полиция действительно нашла поджигателей. Потому что в этом случае все бы узнали, кто действительно является "врагом Украины".

Вятрович: праздник жизни продолжится?

По мере приближения презентации проекта госбюджета в парламенте выплывают все новые и новые его подробности. Вчера стало известно, что в проекте от правительства Гончарука предусмотрено финансирование Института национальной памяти, которым до сих пор руководит Вятрович.

Причем не просто предусмотрено финансирование – оно в очередной раз существенно увеличено: в 2017-м было 27 млн грн, в 2018 – 57 млн, в 2019-м – 105 млн, а на 2020-й хотят дать 130 млн. Даже если оставить в покое прошлые годы, когда расходы на институт Вятровича росли на 100% ежегодно, все равно ситуация с проектом бюджета-2020 выглядит далеко не ординарно: финансирование увеличивают сразу на 24% – и это при том, что доходы бюджета увеличиваются всего на 4%, а финансирование, к примеру, здравоохранения увеличивается на 7% (то есть, в лучшем случае – на уровень инфляции).

Возникает вопрос: а что же такого делает институт Вятровича, что ему ежегодно увеличивали бюджет в два раза и даже сейчас накинули еще четверть?

Но это не основной вопрос. Основной вопрос все-таки в том, зачем вообще финансировать институт, который ничего, кроме проблем (в том числе финансовых), государству не создал? Совсем недавно Зеленскому пришлось лично утрясать конфликты с Польшей, созданные Вятровичем, а теперь Вятровичу в благодарность за эти конфликты дают сразу 130 миллионов!

В первые недели пребывания Зеленского у власти в его команде говорили о том, что, скорее всего, институт Вятровича вольют в один из институтов Академии наук, и тем решат проблему без скандала.

Не исключено, что для презентации проекта госбюджета-2020 действительно воспользовались черновиками Гройсмана (тем более, Маркарова осталась на месте), и деньги для Вятровича Зе-команда просто не заметила. Однако теперь она должна понимать, что за строчкой в бюджете об Институте нацпамяти все будут следить очень внимательно. И если к ноябрю с ней ничего не произойдет, последствия для рейтинга Зеленского могут оказаться печальными.

ООН ждет возврата пенсий жителям Донбасса

Одним из ключевых событий для страны стал визит главы Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Богнер. Вчера она провела брифинг, на котором затронула тему, активно обсуждающуюся сейчас в украинском политикуме, – о возврате выплат пособий пенсионерам Донбасса, живущим на неподконтрольных территориях. Позиция ООН здесь однозначна – обеспечение выплат пенсий всем, кто имеет на них право.

При этом Богнер выразила оптимизм в отношении позиции новой украинской власти, которая, в отличие от предыдущей, хотя бы делает заявления, что готова обеспечить выплаты пенсионерам с неконтролируемых территорий.

Представительница ООН, видимо, имела в виду пятничное заявление министра иностранных дел Пристайко о том, что таким пенсионерам нужно дать право регистрироваться на контролируемых территориях не каждые два месяца, а хотя бы раз в год. Но это заявление, хотя и было продиктовано желанием улучшить ситуацию с пенсиями для жителей сепаратистских "республик", однако скорее продемонстрировало незнание министром всех нюансов.

На самом деле предполагается, что пенсии получают только те, кто постоянно проживает на контролируемых территориях. Вот они-то и должны каждые два месяца подтверждать свое проживание. И делается это как раз для того, чтобы максимально избежать получение пенсий теми, кто живет в "ДНР" и "ЛНР", а на контролируемые территории приезжает только за пенсиями, оформив себе "липовую" регистрацию.

Поэтому нужно не просто заменить норму о двух месяцах нормой об одном годе – нужна принципиальная смена подхода: право на пенсию должен иметь любой гражданин соответствующего возраста, если он доказал, что он – это он. Но пока от правительства такой инициативы не слышно.

Вспомнит ли власть о законе для нацменьшинств?

Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине затронула и еще одну болезненную для страны тему – защиты прав нацменьшинств. Богнер заявила о необходимости принятия закона о правах нацменьшинств и коренных народов, в котором, по ее словам, есть серьезная необходимость – после того, как был принят закон о тотальной украинизации.

Кстати, в теории именно так все и предполагалось: что права госязыка пропишут в законе о госязыке, а права языков нацменьшинств – в соответствующем законе, причем сделают это одновременно, поскольку в первом законе есть отсылка ко второму. Однако на практике в прошлом парламенте интерес был только к закону о госязыке, а закон для нацменьшинств просто "забыли" принять.

Поэтому заявление представительницы ООН действительно очень актуально. Особенно, если учесть, что новая власть за четыре месяца не сделала ни одного шага для того, чтобы что-то изменить в законе о тотальной украинизации.

Ударит ли Брексит по Украине?

Вчера премьер Британии Джонсон назвал главе Еврокомиссии Юнкеру точную дату выхода своей страны из ЕС – 31 октября. Поскольку британский парламент уже не работает, то шансов на то, что Брексит окажется мягким, практически не осталось. Остался только жесткий вариант.

И западные, и украинские СМИ много писали о том, что это значит для самой Великобритании – обвал экспорта в ЕС, обвал импорта оттуда же и даже дефицит товаров в магазинах. Однако мало кто касался вопроса – как же это скажется на ЕС.

Между тем, Евросоюз тоже пострадает. Конечно, половина британского импорта занимает куда меньшую долю в структуре экспорта ЕС, но достаточно существенную, чтобы сказаться на и без того слабом экономическом росте. А соответственно – и на стабильности евро.

О вероятности мирового кризиса сейчас пишут много, но, в основном, в связи с американо-китайской торговой войной. Между тем, нельзя исключать, что толчком для него станет именно Брексит, который обвалит британский фунт и ослабит позиции европейской валюты.

И тут уже не стоит забывать, что ЕС занимает большое место в украинском экспорте. А значит, европейский кризис неизбежно скажется на нас. Обвала, как в 1998-м или 2008-м, возможно, и не будет, но даже слабых потрясений хватит для того, чтобы Украина забыла о своем неустойчивом экономическом росте и о долларе дешевле 25 гривен.