Американский госсекретарь Майк Помпео во время телефонного разговора с главой МИД Украины Вадимом Пристайко подтвердил намерения США поддерживать реформы в стране, которые будут способствовать ее процветанию.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"Госсекретарь Помпео поздравил министра иностранных дел Пристайко с его недавним назначением и подтвердил поддержку Соединенными Штатами Украины в продвижении критически важных реформ с целью преодоления коррупции, укрепления верховенства права и содействия развитию экономической среды, что способствует конкуренции и инвестициям", - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

При этом в Госдепе подчеркнули, что Майкл Помпео "выразил непоколебимую поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины".

Это была первая телефонная беседа госсекретаря США Майкла Помпео с Вадимом Пристайко после назначения его на должность главы МИД Украины.

Ранее сообщалось, что Пристайко считает, что США могут присоединиться к мирному процессу на Донбассе после встречи нормандской четверки.

Также мы писали, что Пристайко рассказал об ожиданиях Зеленского от встречи "нормандской четверки".