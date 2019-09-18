При правильном введении данных платежной карточки банк не ответственен за несанкционированое списание денег с банковского счета. Об этом говорится в постановлении Верховного суда № 522/22780/15-д от 10 июля 2019 года, передает Юрлига.

Как сообщается, в ноябре 2015 года истец обратился в суд с иском к АО "Ощадбанк". В обоснование иска указал, что 19 августа 2014 года между ним и АО "Ощадбанк" заключен договор об открытии банковского счета и его обслуживания. Банк оформил и выдал истцу платежную карточку и Пин-код к ней и осуществлял расчетно-кассовое обслуживание платежных операций истца с использованием платежной карточки.

9 января 2015 года со счета истца через систему Visa Transer Portmone было несанкционированно снято 9 600,00 грн. Однако на телефон истца не пришло смс - сообщение с информацией об осуществлении операций по переводу средств по платежной карточке на указанную сумму. Узнав о несанкционированной операции, он сразу обратился к ответчику с заявлением о блокировании и выдаче новой карточки, а также подал заявление о несогласии с транзакцией, и просил обеспечить возвращение ему денежных средств. Однако до настоящего времени ответчиком денежные средства в сумме 9 600,00 грн не возвращены и на счет истца не зачтены.

Учитывая это, просил суд взыскать с АО "Ощадбанк" на свою пользу денежные средства в сумме 9 600, 00 грн и пеню в размере 59 %, что составляет 5 664, 00 грн.

Решением местного суда, оставленным без изменений определением апелляционного суда, иск удовлетворен, взысканы с АО "Ощадбанк" в пользу истца денежные средства.

ВС не согласился с решениями предыдущих судов, кассационную жалобу представителя АО "Ощадбанк" удовлетворил, учитывая следующее.

В соответствии с Законом "О платежных системах и переводе средств в Украине" порядок открытия банками счетов и их режимы определяются Нацбанком. Условия открытия счета и особенности его функционирования предусматриваются в договоре, который заключается между банком и его клиентом - владельцем счета.

Согласно заключенному между лицом и АО "Ощадбанк" договором, банк обязался принимать и засчитывать на счет денежные средства, поступающие клиенту, и обеспечивает проведение расчетов за операциями совершенными с использованием платежной карточки, в пределах расходного лимита.

В документе также указано, что банк не несет ответственность за убытки, нанесенные клиенту в случае разглашения (раскрытия) информации по счету в результате использования клиентом паролей, Пин-кодов, CVV- кодов.

Истец отвечает за все суммы по операциям с платежной карточкой, если передана карточка постороннему лицу или не поставлен в известность банк о том, что она утеряна.

При таких обстоятельствах, предыдущие суды не приняли во внимание, что именно на истца возложена обязанность неразглашения (нераскрытия) информации по счету в результате использования клиентом паролей, Пин-кодов, CVV- кодов, как и обязанность уведомления банка в случае потери, похищения платежной карточки и разглашения.

В соответствии с этим, с учетом того, что операция по переводу средств в сумме 9 600, 00 грн была осуществлена 9 января 2015 года в сети Интернет с использованием реквизитов платежной карточки, в том числе CVV- кода, которые известны только владельцу карты, АО "Ощадбанк" не должен нести ответственность за данную операцию.

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