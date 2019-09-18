Две россиянки из Санкт-Петербурга, находясь в отношениях, одновременно сделали себе операции по смене пола, став мужчинами, несмотря на то, что в России недавно могли запретить менять пол. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

"Две девушки из Питера одновременно сменили пол, чтобы быть вместе. Гендерфлюиды летят по России", - сказано в сообщении.

Утверждается, что две, уже в прошлом, представительницы женского пола выбрали себе имена Томас и Рихард. Их роман продолжался более двух лет и именно тогда у них появилась общая мечта - стать мужчинами.

Тогда они скрепили себя узами брака и Рихард избавился от груди, отрастив бороду. В свою очередь, Томас сделал операцию по фаллопластике - приделал себе мужской половой орган.

"Осталось домодифицировать Рихарда - после пацанов ждет счастливый брак", - подытожили в Telegram-канале.

Фото: Mash/Telegram

Ранее сообщалось, что британский певец Сэм Смит сменил пол на множественный и теперь будет называться "они".

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