За август 2019 года Украина импортировала 4,3 тыс. тонн картофеля на $795 тыс. Об этом сообщает Государственная служба статистики, передает UBR.ua.

Отмечается, что это абсолютный рекорд поставок корнеплода из-за границы за все время независимости. По словам руководителя департамента аналитики агентства Шувар-инфо Татьяны Гетьман, указанные объемы соответствуют годовым объемам импорта.

Она отметила, что в предыдущие 2 сезона у нас был неплохой урожай картофеля. И за год импорт не превышал 3,5 тыс. тонн. Даже в плохие времена, когда урожай страдал из-за погоды, импорт не превышал 15-18 тыс. тонн. Но даже в такие периоды Украина никогда не покупала заграничный овощ в августе. Поскольку традиционно в это время отмечается пиковое предложение картофеля украинского производства.

При этом, как отмечают в Шувар-инфо, оптовые цены на картофель начали опускаться. И хотя сейчас они в втрое выше прошлогодних показателей, за минувшие 2 недели овощ подешевел с 9,5 до 8,5 грн./кг.

Кроме того, опрошенные UBR.ua эксперты заверили, что дефицит картофеля Украине не грозит. А нынешние цены объясняются поздним сбором урожая, а также попытками трейдеров удержать высокую ценовую планку.

Собственно, высокие внутренние цены и стимулировали поставки из-за границы. Большую часть из ввезенных овощей мы закупили в Беларуси. Исходя из предоставленных Госстатом данных, килограмм овоща оттуда обходится в 4,8 грн.

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе запретили импорт фруктов и овощей из Украины.

Также мы писали, что в июле Украина импортировала рекордное количество дизтоплива.