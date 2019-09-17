Жуткий случай, когда из-за отравления продуктами горения загадочного пожара на балконе в прошлые выходные погибла семья 90-летних пенсионеров в одном из домов на улице Лаврской в Киеве, стал основанием для возбуждения уголовного дела.

На поверку оказалось, что пожар не такой уж банальный и дело попахивает криминалом. В Госслужбе по чрезвычайным ситуациям на условиях анонимности нам сообщили, что предварительной причиной пожара все-таки может быть занесение постороннего предмета на балкон, от которого и возникло пламя. То есть не исключается поджог. И причина для таких преступных действий есть.

Как мы узнали из собственных источников в МВД, пожилые люди в Киеве владели тремя квартирами. Перед смертью некие дельцы хотели заключить с ними договор пожизненного содержания, чтобы имущество после смерти пары перешло им. Но оформить бумаги не успели. Потому как старики погибли.

Автоматически несостоявшиеся опекуны выпадают из списка заинтересованных в гибели пенсионеров лиц. Ведь они ничего не получают без оформленного договора. Но по словам соседей погибших - у стариков есть некая племянница, с которой при жизни у них были очень натянутые отношения и она у них фактически не бывала.

Когда же случился пожар и пенсионеры погибли, со слов соседей, выяснилось что есть некое завещание по которому все свое имущество они оставляют как раз этой племяннице. Хотя соседи, попросившие не указывать их имена, рассказывают что пенсионеры в последние годы никуда не выходили и им приносили продукты соцработники.

Поэтому к нотариусу они не могли пойти. Сейчас в рамках расследования этого уголовного дела по ч.2 ст.115 УК Украины - Умышленное убийство двух людей проверяется версия об инсценировке пожара и возможной подделке документов.

Есть оперативная версия, что здесь поработали также "черные нотариусы, засвидетельствовавшие липовое завещание.

Ранее "Страна" сообщала, что в Киеве при пожаре в многоэтажке погибла хозяйка квартиры на 9 этаже, а также о том, что появились фото и видео пожара в киевском Гидропарке с высоты птичьего полета.