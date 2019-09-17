В прокуратуре Днепропетровской области оспаривает решение Жовтневого районного суда Днепра, который отпустил на поруки народных депутатов VIII созыва фракции "Оппозиционный блок" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. Об этом сообщает пресс-служба прокуратура области.

"Прокуратура Днепропетровской области оспаривает решение…, которым для бывшего главы Днепропетровской ОГА и бывшего главы Агентства госимущества (двум экс-нардепам) избрана мера пресечения в виде личного поручительства… Прокуратура настаивает на избрании указанным лицам меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщает во вторник пресс-служба прокуратуры области.

Напомним, обоим экс-нардепам объявили подозрение 5 сентября, после чего был начат их розыск. Информации о задержании кого-либо из них с тех пор не было.

Пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области сообщила, что Колесникову и Вилкулу были объявлены подозрения в совершении уголовных преступлений по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Обоих фигурантов прокуратура просила арестовать, но Жовтневий райсуд Днепра 17 сентября 2019г решил отпустить их на поруки.

Следствие установило, что Колесников, находясь в должности главы Агентства госимущества Украины, совершил "определенные действия", в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса государственного предприятия "Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности им.Осады" в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв.м, что нанесло государству убытки в размере более 16 млн грн.

Вилкул, будучи главой Днепропетровской облгосадминистрации, в течение 2011-2012 гг. издал распоряжение об изменении целевого назначения земельных участков площадью 21 га якобы из земель запаса с/х назначения (пастбища), а на самом деле - из земель коллективной собственности пайщиков двух сельскохозяйственных предприятий Никопольского района. Кроме того, он издал распоряжение об изменении целевого использования 23 земельных участков общей площадью более 45 га, находившихся в собственности ООО "АРТ ЛЕНД", из земель сельскохозяйственного назначения на земли промышленности.

Напомним, что Октябрьский суд Днепра вечером 16 сентября отпустил на поруки экс-нардепов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова, которым Генпрокуратура объявила о подозрении и в отношении которых начала процедуру розыска.

Также мы писали о том, что стали известны детали дел против Колесникова и Вилкула с миллионными ущербами.