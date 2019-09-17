Во вторник, 17 сентября, украинские евробонды на западных биржах подешевели на 1,8-2% при том, что до этого они демонстрировали рекордный рост. Об этом сообщает UBR.ua.

Как отмечают аналитики, ранее не рост еврооблигаций положительно повлияла смена власти в стране, что дало большие надежды инвесторам относительно будущего экономики Украины. В данный момент для такого падения находятся других объяснения.

Например, аналитик банковского сектора группы компаний ICU (которой раньше владела экс-глава НБУ Валерия Гонтарева, но впоследствии продала свои акции) Михаил Демкив связывает такое удешевление бумаг с двумя событиями.

Он считает, что на стоимость евробондов повлияла, во-первых, новость о поджоге дома Гонтаревой и, во-вторых, скандальное интервью премьер-министра Алексея Гончарука.

Ранее сообщалось, что издание The Financial Times опубликовало интервью с Гончаруком, в котором тот якобы заявил о возможном "компромиссе" по вопросу национализации Приватбанка с его бывшим совладельцем Игорем Коломойским. Впоследствии в пресс-службе премьера сообщили, что никаких переговоров с бывшими владельцами финучреждения не ведут. Сам премьер заявил, что его комментарий был вырван из контекста.

Также мы писали, что в Приватбанке заявили, что решение Лондонского арбитража еще не обязывает их платить держателям евробондов