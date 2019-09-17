Киевский мэр Виталий Кличко заявил о намерении баллотироваться на пост городского головы на следующих местных выборах. Об этом он сообщил на брифинге во вторник, передает Интерфакс-Украина.

"Я уже много сделал и еще много нужно сделать (для Киева - Ред.). Поэтому на следующих выборах я буду баллотироваться на должность мэра", - сказал он.

По его словам, видит Киев европейским городом и будет бороться "за самоуправление, за интересы киевлян".

Как сообщалось, группа народных депутатов от "Слуги народа" 13 сентября зарегистрировала в парламенте законопроект №2143 о внесении изменений в закон "О столице Украины – городе-герое Киеве", который, в частности, предусматривает проведение внеочередных выборов киевского городского головы и депутатов Киевского городского совета предлагается 8 декабря 2019 года.

Также мы писали, что Кличко пришел в почти пустой Киевсовет, анонсировал его роспуск и сразу закрыл заседание