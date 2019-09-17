В Министерстве внутренних дел Украины, Министерстве здравоохранения и религиозных организациях должны разработать единых подход к вопросу медицинского использования каннабиса, после чего его можно выносить на обсуждение правительства. Об этом заявил глава МВД Арсен Аваков, передает Интерфакс-Украина.

"По вопросу медицинского использования каннабиса. У нас на эту тему нет ни законодательного обеспечения, ни процедуры, ни философии. Прошлое правительство обсуждало его "с голоса", без единого документа. Я проголосовал против, так как не понятно, что предлагается. Если этот вопрос вновь будет поднят Министерством здравоохранения, я буду отговаривать мотивировано до тех пор, пока мы не выработаем единый конструктивный подход", - сказал Аваков во время встречи с Всеукраинским советом церквей во вторник, сообщает Департамент коммуникации МВД.

Как отметил министр, этот вопрос должен обсуждаться профессионально при участии медиков, МВД и религиозных организаций.

"Для того, чтобы разобраться, где есть и красная линия, за которую мы не можем зайти, в том числе с учетом взятых на себя Украиной обязательств в рамках соответствующих международных договоров. И если мы в правительстве придем к этому вопросу, должно обсуждаться именно общее видение", - добавил глава МВД.

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