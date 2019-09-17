Конституционный суд Украины подтвердил информацию "Страны" о том, что на специальном пленарном заседании во вторник избрал нового председателя КС, которым стал судья Александр Тупицкий.

Зампредседателем КСУ был избран судья Сергей Головатый. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ, обнародованном на сайте суда во вторник вечером.

"… председателем Конституционного суда Украины избран судья Конституционного суда Украины Александр Тупицкий. Ранее в этот же день Конституционный суд Украины уволил председателя Конституционного суда Украины Наталью Шапталу с должности судьи Конституционного суда Украины в соответствии с п.4 ч.2 ст.149-1 Конституции Украины на основании подачи ею заявления об отставке", - отмечается в сообщении. Также согласно сообщению, заместителем председателя КС был избран Сергей Головатый.

АлександрТупицкий Фото: google.com

Как уже писала "Страна", вопрос о назначении нового руководителя появился в повестке буквально сегодня с утра. И связан с предстоящим завтра рассмотрением в Окружном административном суде Киева вопроса о восстановлении прежнего руководителя Станислава Шевчука, которого судьи лишили должности в мае 2019 года.

После чего новым главой суда была избрана Наталья Шаптала. Но срок ее полномочий заканчивается в 20-х числах сентября. Если к тому времени суд восстановил бы в должности главы Шевчука, то он бы автоматически пришел бы на пустующее место и ситуации двоевластия не возникло.

С этой целью сейчас и назначили нового главу, чтобы бывшему председателю КСУ было бы сложнее вернуться к исполнению обязанностей, если его восстановит суд.

Ранее Тупицкий назывался в числе организаторов отстранения Шевчука от должности в сговоре с Петром Порогенко. Шевчук, напомним, заявил о давлении со стороны экс-президента.

"Именно судья Тупицкий собрал голоса и реализовал для администрации Порошенко отмену статьи УК о незаконном обогащении. Он являлся движущей силой и коммуникатором, через который Банковая организовала принятие этого решения. Следует также напомнить, что главными выгодоприобретателями этого решения КС были депутаты БПП, НФ, чиновники администрации Президента и правительства. То есть все те, кто был или стал властью после 2015-го года, когда в УК появилась эта редакция статьи об обогащении", - писал в мае 2019 года известный юрист Андрей Портнов.

Отметим, что Тупицкий относится к группе судей КСУ, которые условно называют "стародонецкими". То есть тех, кто был назначен еще во времена Виктора Януковича.