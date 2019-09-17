Валютные торги на межбанке во вторник, 17 сентября, завершились 3-копеечным укреплением гривни до 24,75-24,77 грн./$.

Об этом пишет UBR.ua со ссылкой на начальника управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

В течение дня на рынке доминировало предложение валюты, которое казначеи связали с сегодняшним аукционом Минфина по продаже ОВГЗ. Невзирая на жесткие лимиты, нерезиденты скупали гривну под покупку бумаг.

Однако опустится ниже 24,75 грн./$ доллару не дал Нацбанк. Регулятор трижды выходил на межбанк, выкупая валютные излишки в диапазоне 24,75-24,77 грн./$. И каждый раз собирал в резервы до $20 млн.

"Сегодняшняя курсовая стабильность стала отражением столь же стабильной потребности участников рынка в гривне под влиянием ряда факторов: очередной аукцион Минфина, старт периода бюджетных платежей, а также сохраняющийся дефицит свободной гривны на рынке", - перечислил факторы курсового затишья директор казначейства банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Объем свободной ликвидности вырос на 1,1 млрд. грн. и составил 105,9 млрд грн., при этом остатки банков на корсчетах в НБУ уменьшились на 1,4 млрд грн. до 59,8 млрд грн., а объем ликвидности, мобилизованной НБУ через депозитные сертификаты, вырос на 2,5 млрд грн. и составил 46,1 млрд грн.

Около 5 копеек потерял доллар и в рознице. К вечеру в банковских кассах за "американца" просили в среднем от 24,80 до 24,90 грн./$. Минимальный ценник при этом составил 24,72 грн./$. Выкупали валюту у населения в диапазоне 24,50-24,72 грн./$.

Черный рынок завершил день утренними котировками. С той лишь разницей, что котировки сузились до минимума. Долларом менялы торгуют по курсу 24,75 грн./$. А выкупают валюту по курсу 24,72 грн./$.

Фото: ubr.ua

От завтрашних торгов казначеи ждут продолжение обозначившегося тренда на укрепление гривны. При этом говорят о валютных продажах со стороны нерезидентов, которым предстоит рассчитываться за приобретенные сегодня ОВГЗ, а также дефиците гривны. К примеру, Олег Куринной прогнозирует торги в коридоре в диапазоне 24,75-24,85 грн./$.

Вместе с тем, финансовый аналитик Василий Невмержицкий назвал еще одну причину падения курса.

"Спрос на валюту со стороны импортеров сильно сократился. Во многом это связано с ожиданием реформ на таможне и анонсированной борьбы с контрабандой. Завезти товар по старым схемам уже сейчас очень сложно. Но многие поставщики не рискуют заключать новые контракты, опасаясь, что контрабанда никуда не денется. В таком случае, завезенный ими в белую товар попросту окажется неконкурентоспособен. А ведь речь идет об объемных закупках в преддверии высокого зимнего сезона", - резюмировал Невмержицкий.

Ранее "Страна" разбиралась, что сегодня происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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