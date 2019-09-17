Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола рассказал о том, что уже привык играть против донецкого Шахтера. Об этом он сообщил журналистам во время предматчевой пресс-конференции.

Отметим, что Манчестер Сити будет третий раз подряд играть на групповом этапе Лиги чемпионов против Шахтера.

При этом главный тренер "горожан" Пеп Гвардиола сообщил, что уже купил квартиру в Украине.

"На самом деле я уже купил квартиру здесь. Мне очень нравится, я привык сюда постоянно приезжать", - сказал то ли в шутку, то ли всерьез Пеп Гвардиола.

Как сообщала "Страна", в кассах стадиона "Металлист" с 20 сентября начнут продажу билетов на выездную игру с "Аталантой". Их цена - 40 евро. Игра пройдет в Милане 1 октября. Цена лоукост-авиабилетов из Киева стартует от 4 с небольшим тысяч гривен.

Напомним, что 17 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов нового сезона. Играют Наполи - Ливерпуль, Боруссия - Барселона и все остальные пары первого дня.