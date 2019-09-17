Цены на нефть пошли вниз после резкого взлета, вызванного атакой дронов
Во вторник, 17 сентября, продолжилось стремительное падение котировок нефти эталонных марок во время торгов после рекордно большого роста за последние годы накануне после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, передает Интерфакс.
Как отмечается, сильное давление на рынок оказало сообщение о том, что Саудовская Аравия может восстановить объемы производства после атак дронов быстрее, чем это предполагалось, сообщает MarketWatch.
Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 МСК подешевели на $3,55 (на 5,14%) - до $65,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $3,31 (на 5,26%) - до $59,59 за баррель.
Саудовская Аравия близка к тому, чтобы возобновить 70% из потерянных в результате нападения мощностей на 5,7 млн баррелей в сутки, сообщило Reuters со ссылкой на источник. При этом полностью восстановить добычу планируется всего за две-три недели.
"Хорошая новость заключается в том, что производство вернется в строй. Что он не сказал, так это, как они собираются остановить подобные атаки в будущем", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
Ранее сообщалось, что в Пентагоне решают, как ответить на атаку нефтяных предприятий в Саудовской Аравии.
Также мы писали о том, как выросли цены на нефть из-за атаки дронами завода в Саудовской Аравии.