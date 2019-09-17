Во вторник, 17 сентября, продолжилось стремительное падение котировок нефти эталонных марок во время торгов после рекордно большого роста за последние годы накануне после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, передает Интерфакс.

Как отмечается, сильное давление на рынок оказало сообщение о том, что Саудовская Аравия может восстановить объемы производства после атак дронов быстрее, чем это предполагалось, сообщает MarketWatch.

Ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:08 МСК подешевели на $3,55 (на 5,14%) - до $65,47 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на октябрь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) к этому времени упали на $3,31 (на 5,26%) - до $59,59 за баррель.

Саудовская Аравия близка к тому, чтобы возобновить 70% из потерянных в результате нападения мощностей на 5,7 млн баррелей в сутки, сообщило Reuters со ссылкой на источник. При этом полностью восстановить добычу планируется всего за две-три недели.

"Хорошая новость заключается в том, что производство вернется в строй. Что он не сказал, так это, как они собираются остановить подобные атаки в будущем", - отмечает старший рыночный аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне решают, как ответить на атаку нефтяных предприятий в Саудовской Аравии.

Также мы писали о том, как выросли цены на нефть из-за атаки дронами завода в Саудовской Аравии.