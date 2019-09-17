В Днепре охранники жестоко избили 26-летнюю девушку, которая в неадекватном состоянии громила автомобили на улице, приставала к людям, а также проникла в закрытый магазин. Соответствующее видео опубликовал в YouTube Информатор.

Происшествие случилось вечером 14 сентября. По информации издания, девушка выкинула из окна вещи друзей, после чего выбежала на улице в одном нижнем белье. Ее похождения попали на видео прохожих. На одной из них она запечатлена в момент, когда бегает босиком по проспекту Гагарина, затем заходит в продуктовый магазин и скандалит с продавцом. В какой-то момент ее задержал неизвестный мужчина, который утверждал, что она разбила ему машину.

На другом ролике – стройка магазина "АТБ". Скандалистке заламывали руки, били ногами и шлангом. При этом десятки людей, не вмешиваясь, наблюдали за происходящим. Один из прохожих попытался вступиться за девушку и также был избит.

Тем временем в полицию позвонила подруга дебоширки и вызвала наряд. К тому моменту девушка успела забежать в помещение недостроенного магазина, там нашла и разбила телефон. Приехавшие правоохранители задержали ее. Она госпитализирована в психдиспансер с нервным расстройством. Уже известно, что пострадавшая находится на учете у психиатра. Была ли она под воздействием алкоголя или каких-нибудь препаратов, выясняется.

Возбуждено уголовное дело по факту умышленного нанесения телесных повреждений. Подозреваемые мужчины задержаны. Это охранники 63 и 43 лет, которые избивали девушку палками. Их действия оценили как хулиганство. Им грозит от 2 до 5 лет заключения.

Видео: YouTube/informator.ua

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