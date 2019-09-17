В течение вторника, 17 сентября, на Донбассе несколько раз нарушался режим прекращения огня. При выполнении боевой задачи погиб военнослужащий ВСУ и еще двое бойцов получили ранения.

Об этом передает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

"С начала суток при выполнении боевой задачи один военнослужащий Вооруженных сил Украины из состава Объединенных сил погиб. Два военнослужащих получили ранения", - говорится в сводке, обнародованной во вторник вечером пресс-центром ООС.

В штабе ООС заявили, что сепаратисты обстреливали позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм, а также, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В частности, 3 обстрела произошли в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" и 2 обстрела - в районе ответственности ОТГ "Север".

Как сообщала "Страна", после заявлений Кучмы и Пристайко у Суркова увидели нежелание Киева выполнять Минские соглашения. В одно и то же время, одни и те же люди в Киеве заявляют и о готовности имплементировать формулу Штайнмайера, и о неготовности предоставить Донбассу особый статус.

Отметим, что Александр Лукашенко убежден, что конфликт на Донбассе без США урегулировать не удастся.