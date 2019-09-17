Прокуратура Киева передала в суд дело о двоих злоумышленников, которые похитили и незаконно удерживали киевлянина в Яготине. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева в Facebook.

Отмечается, что следствием установлено, что в феврале 2018 года преступники, воспользовавшись информацией об одиноком и социально незащищенном мужчине, у которого в собственности есть двухкомнатная квартира в Подольском районе Киева, подстерегли его возле дома и похитили.

Более года, до марта 2019 года, злоумышленники удерживали 46-летнего потерпевшего против его воли в хозяйственном помещении в г. Яготин. Во время незаконного удержания к мужчине постоянно применяли физическое насилие: наносили удары металлической трубой и прутьями, чтобы заставить его подписать документы на отчуждение жилья.

В результате кропотливой работы правоохранителей незаконные действия злоумышленников были разоблачены. Во время проведения обысков по месту жительства фигурантов изъяли боевые патроны и наркотические средства.

Обвинительный акт в отношении похитителей по подозрению в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 263 и ч.2 ст. 309 УК Украины, направлено в Подольский районный суд г. Киева для рассмотрения по сути.

Кроме того, с целью недопущения нарушения права собственности потерпевшего по ходатайству местной прокуратуры на его квартиру наложен арест.

Фото: facebook.com

Напомним, что мужчины выкрали киевлянина и год продержали в сарае за городом, чтобы отобрать его квартиру.

Также мы писали о том, что под Киевом женщина, которой не выплатили зарплату, решила поджечь лес.