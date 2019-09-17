Во вторник, 17 сентября, американский вице-президент Майк Пенс, говоря об атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии, заявил о готовности Вашингтона обеспечивать защиту своих интересов и союзников в регионе, передает Интерфакс.

"В связи с атаками на нефтяные объекты Саудовской Аравии, произошедшими в минувшие выходные, я вам обещаю: мы готовы. Как говорили президент (США Дональд Трамп - прим.Ред), мы не хотим войны с кем-либо. Но США готовы защитить наши интересы и наших союзников в регионе. Не ошибитесь на этот счет", - сказал он во время выступления в Фонде "Наследие".

Кроме того, он отметил, что во вторник госсекретарь США Майк Помпео отправляется в Саудовскую Аравию для обсуждения сложившейся ситуации.

"Госсекретарь США едет сегодня в Саудовскую Аравию, чтобы обсуждать ответ (на произошедшее - прим.Ред)", - сказал Пенс.

Напомним, в ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco, национальной нефтяной компании Саудовской Аравии, подверглись атаке беспилотников. В частности, был атакован крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс, расположенный на востоке страны. Это привело к сокращению добычи нефти в Саудовской Аравии вдвое - на 5,7 млн баррелей в сутки.

Ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, однако США усомнились в их причастности и обвинили в случившемся иранские власти. Тегеран отвергает эти обвинения.

В то же время телеканал CNN сообщал со ссылкой на неназванного сотрудника администрации США, что угол атаки, количество точек удара, а также другая информация, которой располагают США, позволяет им предположить, что атаки на нефтяные объекты Саудовской Аравии были осуществлены Ираном или Ираком.

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