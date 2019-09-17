Во вторник, 17 сентября, около 18.00 игроки и тренерский штаб "Шахтера" прилетели в аэропорт Харькова рейсом из Киева. В воздушной гавани футболистов встречали болельщики.

Среди прочих на игру Лиги Чемпионов с "Манчестер Сити" прибыли получивший сильный удар в голову на игре с "Зарёй" Тайсон и получивший травму в составе сборной Украины в Литве Жуниор Мораес. Все "горняки" были в эффектных костюмах "на стиле".

Стартовый свисток первой встречи Лиги Чемпионов нового сезона прозвучит в Харькове в 22.00 среды, 18 сентября.

Фото: пресс-служба "Шахтёра"

Позднее на ОСК "Металлист" состоялась предматчевая пресс-конференция с участием наставника "горняков" Луиша Каштру и вратаря команды Андрея Пятова.

"Я не прогнозист, но знаю, что Шахтер всегда играет на победу. Конечно, мы будем добиваться максимального результата. Вполне понимаем, против кого нам предстоит играть. Посмотрим, кто как настроился", - сказал страж ворот "горняков".

"Мы знаем, что люди продолжают поддерживать нас и на расстоянии", - отметил Луиш Каштру, отвечая на вопрос о болельщиках клуба.

Как сообщала "Страна", в кассах стадиона "Металлист" с 20 сентября начнут продажу билетов на выездную игру с "Аталантой". Их цена - 40 евро. Игра пройдет в Милане 1 октября. Цена лоукост-авиабилетов из Киева стартует от 4 с небольшим тысяч гривен.

Напомним, что 17 сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов нового сезона. Играют Наполи - Ливерпуль, Боруссия - Барселона и все остальные пары первого дня.