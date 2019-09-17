Новым руководителем Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий, который ранее был заместителем главы суда, сообщил "Стране" источник в Конституционного суда.

"Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий" – сказал наш собеседник.

Его новым заместителем выбран Сергеяй Головатый.

Как уже писала "Страна", вопрос о назначении нового руководителя появился в повестке буквально сегодня с утра. И связан с предстоящим завтра рассмотрением в Окружном административном суде Киева вопроса о восстановлении прежнего руководителя Станислава Шевчука, которого судьи лишили должности в мае 2019 года.

После чего новым главой суда была избрана Наталья Шаптала. Но срок ее полномочий заканчивается в 20-х числах сентября. Если к тому времени суд восстановил бы в должности главы Шевчука, то он бы автоматически пришёл бы на пустующее место и ситуации двоевластия не возникло.

С этой целью сейчас и назначили нового главу, чтобы бывшему председателю КСУ было бы сложнее вернуться к исполнению обязанностей, если его восстановит суд.

Ранее Тупицкий назывался в числе организаторов отстранения Шевчука от должности в сговоре с Петром Порогенко. Шевчук, напомним, заявил о давлении со стороны экс-президента.

"Именно судья Тупицкий собрал голоса и реализовал для администрации Порошенко отмену статьи УК о незаконном обогащении. Он являлся движущей силой и коммуникатором, через который Банковая организовала принятие этого решения. Следует также напомнить, что главными выгодоприобретателями этого решения КС были депутаты БПП, НФ, чиновники администрации Президента и правительства. То есть все те, кто был или стал властью после 2015-го года, когда в УК появилась эта редакция статьи об обогащении", - писал в мае 2019 года известный юрист Андрей Портнов.

Отметим, что Тупицкий относится к группе судей КСУ, которые условно называют "стародонецкими". То есть тех, кто был назначен еще во времена Виктора Януковича.