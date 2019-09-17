В сети появились фотографии с дня рождения сына экс-главы НБУ Валерии Гонтаревой, которая сейчас находится в Лондоне и дом которой сожгли в Киеве.

Фото выложила в Одноклассниках Зоя Боровик (Томашевская), мать Валерии Томашевской, жены Антона Гонтарева. На снимках присутствует и похудевшая после санатория в Индии экс-глава НБУ. На фото запечатлены развлечения семейства, которое празднуит 30-летие Антона: "кокаиновый набор" из сахарной пудры и долларов, который "использует" Зоя Томашевская, игра в казино с Гонтаревой, танцы свата Гонтаревой со стриптизершами и прочие признаки сладкой жизни украинской элиты.

Празднование прошло в Киеве в элитном ресторане итальянской кухни "Марио", который находится неподалнку от столичного парка Шевченко.

Фото: ok.ru

Напомним, что Гонтарева после пожара в ее доме заявила, что не видит пользы в статусе беженца в Великобритании.

Также мы писали о том, что Гонтарева показала свою палату в лондонской больнице и заявила, что ей предстоит полгода жизни с костылями.