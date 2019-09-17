Вечером во вторник, 17 сентября, футболисты "Манчестер Сити" провели тренировку на газоне "Металлиста" в Харькове накануне встречи Лиги Чемпионов с "Шахтером".

Журналистам удалось заснять первые 15 минут занятий чемпиона АПЛ. На поле тренировались и Александр Зинченко с Фернандиньо.

Стартовый свисток "Шахтер" - "Манчестер Сити" прозвучит в 22.00 среды, 18 сентября. На стадионе ожидается аншлаг.

Фото: пресс-служба Шахтера

Как сообщала "Страна", бразилец Неймар пропустит два тура группового турнира против Реала и Галатасарая. Он хоть и обжаловал свою трехматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов, но не совсем успешно.

Отметим, что стала известна цена билетов на выездной матч против Аталанты Руслана Малиновского. Их можно приобрести с 20 сентября в кассах ОСК "Металлист" или на сайте клуба. Цена - 40€.