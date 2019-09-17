В Верховной Раде сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. Об этом написал народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook.

В новой делегации всего 12 депутатов, большинство из них (7 человек) представляют партию "Слуга народа": Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько, Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли депутаты от партии "Голос" Леся Василенко и представитель депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец. Из прежнего состава делегации остались только Гончаренко (партия "Европейская солидарность"), Сергей Соболев ("Батькивщина") и Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, главу выбирают члены делегации.

Скриншот: facebook.com/ Олексій Гончаренко

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