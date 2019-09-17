В Киевской области сообщили о подозрении 22-летней девушке из-за которой произошел пожар в лесу. Его площадь составила 14 га.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что подозреваемая решила отомстить работникам лесохозяйственного предприятия за невыплаченную зарплату.

"Для этого она в трех местах подожгла сухую дикорастущую траву, которая находилась на обочине автодороги, в результате чего возник неконтролируемый процесс горения. Пожар быстро перебросился на лес, а после – перешел на леса Чернобыльской зоны. Огнем уничтожены остатки растительности, естественное состояние почвенного покрова и микроорганизмы на площади 14 га", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье "Уничтожение или повреждение лесных массивов". Подозреваемая находится под круглосуточным домашним арестом.

Как сообщала "Страна", в центре Киева из-за странного пожара погибла чета 90-летних пенсионеров. Не исключено, что балкон загорелся из-за окурка.

Также стало известно, что в Черниговской области произошел пожар на военном полигоне.