Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился на 4 копейки до 24,75 грн/$1 с 24,785 /$1 в предыдущий рабочий день. Об этом сообщили агентству Интерфакс-Украина дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 24,74-24,76 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 18 сентября официальный курс 24,76452 грн/$1. По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 17 сентября укрепился до 24,7637грн/$1 с 24,7687 грн/$1.



При этом и на завтра, 18 сентября, Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару менее чем на 1 копейку до 24,764520 грн/$1 по сравнению с 24,771443 грн/$1 на 17 сентября 2019 года.

"Страна" писала о том, что сегодня происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

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