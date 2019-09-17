Главный редактор "Страны" Игорь Гужва выступил на конференции ОБСЕ в Варшаве, на которой рассказал о ситуации со свободой слова в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, журналисты, испытавшие на себе "нечувану свободу слова" от Порошенко питали определенные надежды с приходом Зеленского на изменение ситуации.

"Надежд было немного, но были:

1. Закрытие сфабрикованных и политически мотивированных уголовных дел.

2. Прекращение атак на СМИ и попыток закрыть за их редакционную политику (или позицию собственника)

3. Прекращение безнаказанного уличного беспредела со стороны ультраправых", - пишет Гужва.

Как он отметил, третий пункт пока остается открытым. "С одной стороны - радикалы себя чувствуют по-прежнему вольготно, с другой стороны - посмотрим как будет действовать новая вертикаль власти, которую сейчас формирует Зеленский. Знаковыми будет доведение до конца процесса по Олесю Бузине (а также расследование в отношении заказчиков убийства), суд по нападению на журналиста "Страны" Влада Бовтрука, жесткая реакция на любые нападение, доведение до конца уголовных дел по призывам к насилию (Кутепов, но не только)" - заявил главред "Страны".

По его мнению, по первым двум пунктам уже есть определенность, но, увы, отрицательная. Он уточнил, что речь идет о сфабрикованных во времена Порошено уголовных делах против журналистов, которые до сих пор не закрыты. При этом, как пишет Гужва, власти пытаются прекратить вещание каналов 112 и NewsOne, при этом делая это более активно, чем их коллеги при Порошенко.

"Основания абсолютно фейковые. Речь, очевидно, идет о политическом заказе. И это крайне плохой сигнал. Причем не только для этих каналов. Ведь если власти смогут уничтожить два крупнейших информационных телеканала страны, то далее по такой же схеме могут покончить и с любым другим медиа. И эта тема однозначно должна быть в поле зрения международных организаций", - сообщает Гужва.

"Властям с высоты их нынешнего рейтинга, возможно, кажется, что это все мелочи. И что общество проглотит закрытие СМИ, которых назовут рупорами Кремля. Но и Порошенко когда-то казалось, что фабрикация уголовных дел против "Страны" и других - это чепуха. Но этой "чепухи" в конце концов стало так много, что она похоронила президентские перспективы Петра Алексеевича. Который когда-то победил в первом туре президентских выборов", - подытожил он.

Скриншот: Facebook/Игорь Гужва

Напомним, что во время правления Петра Порошенко, в отместку за материалы о коррупции президента и его окружения, против Игоря Гужвы было сфабриковано сразу несколько уголовных дел. В том числе, по неуплате налогов, а также полностью сфальсифицированное, при участии нардепов от Радикальной партии, дело о вымогательстве.

По последнему делу Игорь Гужва был брошен на несколько дней в тюрьму и вышел после внесения залога. В условиях тотального давления на издание со стороны режима Порошенко, угрозы повторного ареста и постоянных угроз физической расправы, Игорь Гужва был вынужден в январе 2018 года покинуть Украину и обратиться с просьбой к властям Австрии о предоставлении политического убежища. В сентябре 2018 года Игорю Гужве убежище было предоставлено. В то же время, ни одно из сфабрикованных в Украине дел против Игоря Гужвы до сих пор не закрыто.