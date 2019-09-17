В Афганистане, в местечке Чарикар (провинция Парван) прогремел взрыв во время предвыборного митинга президента Ашрафа Гани. Об этом передает местный телеканал Tolo News со ссылкой на пресс-секретаря МВД Афганистана.

Сообщается, что в результате взрыва погибли не менее 26 человек, еще 42 получили ранения. Президент Афганистана в результате теракта не пострадал. Несколько раненых находятся в тяжелом состоянии. Состояние многих людей остается неизвестным.

По данным полиции, в результате нападения погибли восемь человек, 10 - ранены. Журналисты, которые освещали митинговую кампанию, заявили, что нападение произошло сразу после того, как Гани начал свою речь, и что президент продолжал выступать, несмотря на взрыв. Сотни сторонников присутствовали. Талибы взяли на себя ответственность за нападение, заявляя, что они целились в силовиков.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп лично наблюдал за терактом 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Он сказал, что отправился помогать пострадавшим после попадания второго самолета во вторую башню ВТЦ.

Также стало известно о том, что за взрыв на свадьбе в Кабуле взяло ответственность ИГИЛ.