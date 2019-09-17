Во вторник, 17 сентября, Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики принял два законопроекта №2035-2036. Об этом сообщает корреспондент Страны.

Законопроект №2035 предусматривает ряд требований к основателям, участникам и владельцам провайдеров программной услуги многоканальных, цифровых, эфирных телесетей с общенациональным покрытием. Как говорят авторы законопроекта, они хотят обеспечить прозрачность структуры владельцев провайдеров и предостеречь влияние со стороны страны-агрессора. Владельцем может быть только украинец. Кроме того, владеть таким провайдером не может офшорная компания или государственный орган.



Законопроект №2036 направлен на изменение в закон о Национальной раде по телевидению и радиовещанию для улучшения процедуры увольнения членов национальной рады.

Как сообщается, на заседании присутствуют 15 членов комитета. Комитет рекомендует Верховной Раде поддержать законопроект №2035 в первом чтении. За проголосовало 13 членов. Депутаты Николай Княжицкий и София Федина воздержались.

Также Комитет рекомендует ВР поддержать законопроект №2036 за основу и в целом. За это решение проголосовали 11 нардепов. Против - Княжицкий и Федина, Павленко. Еще один воздержался.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в начале августа назначил внеплановые проверки пяти компаниям, вещающим с логотипом "112 Украина": ООО "Новый формат ТВ", "Ариадна ТВ", "Партнер ТВ", "ТВ Выбор" и "Лидер ТВ". Причиной было названо то, что компании не придерживаются условий лицензии, касающихся программной концепции вещания. Они изменили формат вещания с развлекательно-информационного на информационный.

Также мы писали, что Нацсовет создал рабочую группу по вопросам защиты информпространства Украины.